Путин, Эрдоган и Роухани обсудили ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.

В пятницу в Тегеране прошел саммит России, Турции и Ирана. Основными темами обсуждения лидеров трех стран стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками.

Путин пригласил Эрдогана и Роухани провести следующий саммит по Сирии в России.

Продолжать борьбу с терроризмом

Открывая встречу в Тегеране, президент Роухани подчеркнул, что террористические группировки в Сирии необходимо искоренить, всем странам, которые находятся в стране без согласия на то центральных властей — уйти, а для достижения окончательного мира в Сирии — решить проблему Идлиба. По данным ООН, в этой сирийской провинции находятся свыше 10 тысяч террористов запрещенных в РФ группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Аль-Каида"*, не считая членов их семей. При этом Роухани подтвердил, что Иран уходить из Сирии пока не собирается, потому что его туда для борьбы с терроризмом пригласило законное сирийское правительство.

С тем, что нужно продолжать борьбу с терроризмом были согласны все три лидера. Больше споров на саммите вызвал вопрос Идлиба и перспектив начала там военной операции.

Будущее Идлиба

По словам Путина, при борьбе с террористами в Идлибе нужно иметь в виду, что в районе находится достаточное количество гражданских лиц и нельзя допустить, чтобы мирное население пострадало. При этом, Москва по-прежнему озабочена тем, что боевикам в сирийском Идлибе удается создавать беспилотные летательные аппараты, у них откуда-то берутся запчасти к технике. За последний месяц ПВО базы Хмеймим в Сирии уничтожила порядка пятидесяти беспилотников, используемых террористами для атак на российскую базу.

В ответ на слова Путина, Эрдоган предложил попробовать удалить из Идлиба "элементы, которые беспокоят российских друзей и представляют угрозу Хмеймиму, в более далекие места".

"Что касается бомбежек, то считаю, будет полезным перейти к перемирию, потому что население Идлиба серьезно страдает, бомбежка представляет угрозу для них. Я имею в виду гражданское население. Потому что начинается здесь волна миграции. В конце концов, население устремило взгляды на нашу границу, они могут вновь подойти к ней. С одной стороны, перемирие, а с другой — меры, которые должны применить в отношении террористов", — отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что саммит в Тегеране — последний шанс на мирное урегулирование в Идлибе. "Наша цель — мирно решить проблему в Идлибе, соответственно духу договоренностей в Астане, это последняя возможность доказать их репутацию", — сказал турецкий лидер. Кроме того, Эрдоган потребовал сохранить за Идлибом статус зоны деэскалации, последней из созданных ранее странами-гарантами.

"Атаки на Идлиб со стороны сирийского режима ухудшают ситуацию в регионе. Эти атаки несут риски для политического урегулирования в Сирии. Жизненно важно сохранить статус Идлиба как зоны деэскалации. Любые неверные шаги в этом направлении будут чувствоваться везде. Проблема должна решиться в духе Астаны", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что в ближайшее время генсек ООН, спецпосланник международной организации по Сирии, а также представители РФ, Турции и Ирана встретятся в Женеве. Также Эрдоган, как ранее и Роухани, подтвердил, что Турция не планирует покидать территорию Сирии, "пока в Сирии не будет обеспечена территориальная, политическая и социальная целостность", потому что Анкара не смирится с угрозой для своей безопасности, исходящей из региона.

Разногласия среди стран-гарантов

При обсуждении итогового документа саммита между лидерами трех стран завязалась дискуссия по формулировкам, которые следует включить в текст декларации.

Эрдоган настаивал на внесении в текст итогового заявления лидеров слов о перемирии в Идлибе. "Считаю, что если добавить выражение "перемирие", это усилит этот процесс", — заявил он. Причем, по его словам, важно, чтобы к перемирию присоединились и террористические группировки. "Пусть "Джебхат ан-Нусра"*, "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и любые другие группировки бросают оружие. Пусть наступит мир. Давайте сделаем это призывом нашего саммита", — сказал Эрдоган.

Российский лидер Владимир Путин отметил, что предложение турецкой стороны справедливо, но воюющие стороны не участвуют в переговорах в Тегеране.

"Считаю что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо, но мы же не можем за них сказать, тем более за террористов "Джебхат ан-Нусры"* или ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — пояснил он.

Эрдоган со своей стороны уточнил, что этот призыв — оставить оружие — касается не только "Джебхат-ан-Нусры"*, но и других организаций, касается всех террористов. "Что вы должны оставить оружие, это мы призыв делаем из этого саммита", — пояснил турецкий лидер.

"Я тоже поддерживаю, да, я согласен с президентом Эрдоганом", — подтвердил Путин.

В свою очередь иранский президент Хасан Роухани отметил, что общим является требование к террористам сложить оружие. "Мы призываем всех террористов, чтобы они сдали оружие и мирным путем продолжали (добиваться) своих политических целей, если они у них есть", — подытожил Роухани.

В итоге, лидеры решили сгладить формулировки в итоговой декларации и вместо слов о "перемирии" был включен пункт о том, что страны-гаранты "рассмотрели положение в Идлибской зоне деэскалации и решили искать пути урегулирования там в соответствии с вышеуказанными принципами и духом сотрудничества, который характеризует астанинский формат".

"Отметили, что в ходе борьбы с терроризмом разделение указанных выше террористических группировок и формирований вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий (РПБД), будет иметь решающее значение, в том числе с точки зрения предотвращения жертв среди мирного населения", — подчеркивается в декларации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что хотя конечные цели России, Турции и Ирана в Сирии не во всем совпадают, основная для всех задача — искоренение терроризма на этой земле.

По итогам саммита Путин заявил, что стороны исходят из того, что призыв о перемирии в идлибской зоне будет услышан, а представителям вооруженных группировок "хватит ума" прекратить сопротивление и сложить оружие.

"Конечно, мы исходим из того, что удастся договориться, исходим из того, что наш призыв к примирению и в идлибской зоне будет услышан. Но при этом мы имеем в виду, что все наши договоренности по Сирии всегда исходили из того, что мы добиваемся и будем стремиться к примирению всех враждующих сторон, а террористические организации мы всегда выносили за скобки", — заявил Путин по итогам переговоров.

Проблема беженцев и политурегулирования

При обсуждении ситуации в Идлибе стороны затронули вопросы возвращения беженцев в Сирию и в целом восстановления мирной жизни в стране. Эрдоган заявил, что Турция больше не способна принимать беженцев из соседней страны. "Сейчас снова началась волна беженцев, они идут к нашим границам. Это закончится большой гуманитарной драмой. Им некуда больше бежать, кроме Турции. Но у нас 3,5 миллиона беженцев, Турция не может больше принимать их", — сказал Эрдоган.

Поэтому, по словам Путина, было бы полезно придать системный характер совместным гуманитарным усилиям РФ, Турции и Ирана в Сирии, чтобы помочь поднять страну из руин, обеспечив тем самым массовое возвращение сирийцев домой.

"Нужно как можно быстрее перейти к содержательной работе по политическому урегулированию", — сказал он.

"В целом было бы полезно придать нашим совместным усилиям на гуманитарном направлении системный характер, с тем чтобы помочь поднять Сирию из руин, восстановить ее промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, тем самым обеспечить массовое возвращение сирийцев домой", — заявил российский президент.

По его словам, сейчас в Сирии созданы условия для размещения до миллиона беженцев, власти САР дали гарантии их недискриминации. "Учитывая колоссальный масштаб разрушений, актуальной считаю инициативу принятия международной комплексной программы возрождения Сирии", — сказал Путин. Россия, по его словам, условилась с иранскими и турецкими коллегами наращивать трехстороннюю координацию по ключевым аспектам гуманитарного досье, оказывать помощь населению Сирии.

В финальной декларации саммита говорится, что лидеры согласились рассмотреть идею созыва международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам.

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Ситуация в Идлибе

Территория северо-западной провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

О том, что террористы в Идлибе осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием, на открытии саммита заявил и президент РФ Владимир Путин.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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