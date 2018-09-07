Путин, Эрдоган и Роухани обсудили ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани призвали боевиков в идлибской зоне деэскалации в Сирии к перемирию, подчеркнув, что решение проблемы с террористами в этом районе — ключ к установлению мира в стране.
В пятницу в Тегеране прошел саммит России, Турции и Ирана. Основными темами обсуждения лидеров трех стран стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике. По итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками.
Путин пригласил Эрдогана и Роухани провести следующий саммит по Сирии в России.
Продолжать борьбу с терроризмом
С тем, что нужно продолжать борьбу с терроризмом были согласны все три лидера. Больше споров на саммите вызвал вопрос Идлиба и перспектив начала там военной операции.
Будущее Идлиба
По словам Путина, при борьбе с террористами в Идлибе нужно иметь в виду, что в районе находится достаточное количество гражданских лиц и нельзя допустить, чтобы мирное население пострадало. При этом, Москва по-прежнему озабочена тем, что боевикам в сирийском Идлибе удается создавать беспилотные летательные аппараты, у них откуда-то берутся запчасти к технике. За последний месяц ПВО базы Хмеймим в Сирии уничтожила порядка пятидесяти беспилотников, используемых террористами для атак на российскую базу.
"Что касается бомбежек, то считаю, будет полезным перейти к перемирию, потому что население Идлиба серьезно страдает, бомбежка представляет угрозу для них. Я имею в виду гражданское население. Потому что начинается здесь волна миграции. В конце концов, население устремило взгляды на нашу границу, они могут вновь подойти к ней. С одной стороны, перемирие, а с другой — меры, которые должны применить в отношении террористов", — отметил Эрдоган.
Он подчеркнул, что саммит в Тегеране — последний шанс на мирное урегулирование в Идлибе. "Наша цель — мирно решить проблему в Идлибе, соответственно духу договоренностей в Астане, это последняя возможность доказать их репутацию", — сказал турецкий лидер. Кроме того, Эрдоган потребовал сохранить за Идлибом статус зоны деэскалации, последней из созданных ранее странами-гарантами.
Он отметил, что в ближайшее время генсек ООН, спецпосланник международной организации по Сирии, а также представители РФ, Турции и Ирана встретятся в Женеве. Также Эрдоган, как ранее и Роухани, подтвердил, что Турция не планирует покидать территорию Сирии, "пока в Сирии не будет обеспечена территориальная, политическая и социальная целостность", потому что Анкара не смирится с угрозой для своей безопасности, исходящей из региона.
Разногласия среди стран-гарантов
При обсуждении итогового документа саммита между лидерами трех стран завязалась дискуссия по формулировкам, которые следует включить в текст декларации.
Российский лидер Владимир Путин отметил, что предложение турецкой стороны справедливо, но воюющие стороны не участвуют в переговорах в Тегеране.
"Считаю что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо, но мы же не можем за них сказать, тем более за террористов "Джебхат ан-Нусры"* или ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — пояснил он.
Эрдоган со своей стороны уточнил, что этот призыв — оставить оружие — касается не только "Джебхат-ан-Нусры"*, но и других организаций, касается всех террористов. "Что вы должны оставить оружие, это мы призыв делаем из этого саммита", — пояснил турецкий лидер.
"Я тоже поддерживаю, да, я согласен с президентом Эрдоганом", — подтвердил Путин.
В свою очередь иранский президент Хасан Роухани отметил, что общим является требование к террористам сложить оружие. "Мы призываем всех террористов, чтобы они сдали оружие и мирным путем продолжали (добиваться) своих политических целей, если они у них есть", — подытожил Роухани.
"Отметили, что в ходе борьбы с терроризмом разделение указанных выше террористических группировок и формирований вооруженной оппозиции, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения боевых действий (РПБД), будет иметь решающее значение, в том числе с точки зрения предотвращения жертв среди мирного населения", — подчеркивается в декларации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что хотя конечные цели России, Турции и Ирана в Сирии не во всем совпадают, основная для всех задача — искоренение терроризма на этой земле.
По итогам саммита Путин заявил, что стороны исходят из того, что призыв о перемирии в идлибской зоне будет услышан, а представителям вооруженных группировок "хватит ума" прекратить сопротивление и сложить оружие.
Проблема беженцев и политурегулирования
При обсуждении ситуации в Идлибе стороны затронули вопросы возвращения беженцев в Сирию и в целом восстановления мирной жизни в стране. Эрдоган заявил, что Турция больше не способна принимать беженцев из соседней страны. "Сейчас снова началась волна беженцев, они идут к нашим границам. Это закончится большой гуманитарной драмой. Им некуда больше бежать, кроме Турции. Но у нас 3,5 миллиона беженцев, Турция не может больше принимать их", — сказал Эрдоган.
Поэтому, по словам Путина, было бы полезно придать системный характер совместным гуманитарным усилиям РФ, Турции и Ирана в Сирии, чтобы помочь поднять страну из руин, обеспечив тем самым массовое возвращение сирийцев домой.
"В целом было бы полезно придать нашим совместным усилиям на гуманитарном направлении системный характер, с тем чтобы помочь поднять Сирию из руин, восстановить ее промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, тем самым обеспечить массовое возвращение сирийцев домой", — заявил российский президент.
По его словам, сейчас в Сирии созданы условия для размещения до миллиона беженцев, власти САР дали гарантии их недискриминации. "Учитывая колоссальный масштаб разрушений, актуальной считаю инициативу принятия международной комплексной программы возрождения Сирии", — сказал Путин. Россия, по его словам, условилась с иранскими и турецкими коллегами наращивать трехстороннюю координацию по ключевым аспектам гуманитарного досье, оказывать помощь населению Сирии.
В финальной декларации саммита говорится, что лидеры согласились рассмотреть идею созыва международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам.
Ситуация в Идлибе
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
О том, что террористы в Идлибе осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием, на открытии саммита заявил и президент РФ Владимир Путин.
*Террористические организации, запрещенные в России.
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