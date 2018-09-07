ООН, 7 сен — РИА Новости. ООН должна безотлагательно заняться вопросами поставки вооружения террористам в Сирии, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в пятницу в ходе заседания Совбеза ООН.

"Откуда у террористов в таком количестве берется иностранная военная продукция? Прямо от производителей? Или от так называемой умеренной оппозиции, не испытывающей затруднения с внешней поддержкой? Этот вопрос требует неотложного изучения профильными структурами ООН", — сказал Небензя.

Он сообщил, что "четвертого сентября российские самолеты нанесли удары по подтвержденным объектам "Нусры"* в провинции Идлиб, вдали от населенных пунктов".

"Целями были склады, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них, было также уничтожено хранилище с переносными зенитными комплексами", — пояснил российский постпред.

*Запрещённая в России террористическая организация

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