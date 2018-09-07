Путин ответил на предложение Эрдогана о перемирии в Идлибе

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин, комментируя слова турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе, отметил, что участники саммита не могут отвечать за террористов и вооруженную оппозицию.
"Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — отреагировал Путин.
В свою очередь иранский президент Хасан Роухани отметил, что общим является требование к террористам сложить оружие. Эту формулировку затем поддержал и Путин.
Он отметил, что коллеги при согласовании текста итоговой декларации "сделали его максимально рабочим, дипломатическим, действительно".
"Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть формулировки несколько обтекаемые, но зато они реалистичные", — добавил российский президент.
"Я тоже поддерживаю, да, я согласен с президентом Эрдоганом", — заявил российский лидер.
Сегодня, во время саммита, Эрдоган заявил, что в Идлибе следует объявить перемирие и остановить атаки на эту сирийскую провинцию. Он объяснил эту инициативу заботой о гражданском населении, которое "серьезно страдает". По его словам, Турция больше не может принимать сирийских беженцев.
Ситуация в Идлибе
В российском МИД заявили, что ситуация с операцией прояснится после саммита России, Ирана и Турции в Тегеране.
Сообщалось, что лидеры трех стран обсудят вопросы гуманитарного содействия Сирии — тему, которая становится все более актуальной по мере освобождения страны от террористов.
*Террористические организации, запрещенные России.