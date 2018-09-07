Путин ответил на предложение Эрдогана о перемирии в Идлибе

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

Президент России Владимир Путин, Иран Хасан Рухани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Тегеране. 7 сентября 2018

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин, комментируя слова турецкого коллеги Тайипа Эрдогана о возможном перемирии в Идлибе, отметил, что участники саммита не могут отвечать за террористов и вооруженную оппозицию.

Эрдоган настаивал на внесении в текст итогового заявления лидеров формулировки о перемирии в Идлибе.

"Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов Джебхат-ан-Нусры* и ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами", — отреагировал Путин.

В свою очередь иранский президент Хасан Роухани отметил, что общим является требование к террористам сложить оружие. Эту формулировку затем поддержал и Путин.

Он отметил, что коллеги при согласовании текста итоговой декларации "сделали его максимально рабочим, дипломатическим, действительно".

"Здесь вы, безусловно, правы, здесь есть формулировки несколько обтекаемые, но зато они реалистичные", — добавил российский президент.

Эрдоган уточнил, что этот призыв — оставить оружие — должен касаться не только Джебхат-ан-Нусры*, а всех террористов.

"Я тоже поддерживаю, да, я согласен с президентом Эрдоганом", — заявил российский лидер.

Сегодня, во время саммита, Эрдоган заявил, что в Идлибе следует объявить перемирие и остановить атаки на эту сирийскую провинцию. Он объяснил эту инициативу заботой о гражданском населении, которое "серьезно страдает". По его словам, Турция больше не может принимать сирийских беженцев.

Ситуация в Идлибе

Провинция Идлиб, расположенная на севере Сирии, на сегодняшний день остается единственным регионом, который не контролируется правительственными войсками. При участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

В российском МИД заявили, что ситуация с операцией прояснится после саммита России, Ирана и Турции в Тегеране.

Сообщалось, что лидеры трех стран обсудят вопросы гуманитарного содействия Сирии — тему, которая становится все более актуальной по мере освобождения страны от террористов.

*Террористические организации, запрещенные России.