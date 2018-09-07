Россия, Турция и Иран планируют принять декларацию после саммита в Тегеране

ТЕГЕРАН, 7 сен — РИА Новости. Лидеры РФ, Турции и Ирана планируют принять декларацию по итогам саммита в Тегеране, заявил иранский президент Хасан Роухани.

"Я думаю, что результат сегодняшнего заседания — это и есть та декларация, о которой договорились наши коллеги. Наши сотрудники рассмотрели все аспекты и подготовили очень хорошую декларацию", — сказал Роухани.

"На этом заседании мы должны подтвердить сегодняшнюю декларацию", — добавил он.

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