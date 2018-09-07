Турция сохранит присутствие в Сирии

АНКАРА, 7 сен — РИА Новости. Турция будет продолжать свое военное присутствие в Сирии до обеспечения ее территориальной целостности, не допустит угроз для своей территории, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Турция решительно настроена продолжить свое присутствие в регионе до тех пор, пока в Сирии не будет обеспечена территориальная, политическая и социальная целостность", — сказал Эрдоган, выступая перед открытием трехстороннего саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране.

"Турция не смирится с угрозой для своей безопасности, исходящей из этого региона", — добавил он.

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