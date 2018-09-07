АНКАРА, 7 сен — РИА Новости. Трехсторонний саммит РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране является последней возможностью для мирного урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед открытием трехстороннего саммита.

"Наша цель – мирно решить проблему в Идлибе соответственно духу договоренностей в Астане, это последняя возможность доказать их репутацию", — сказал Эрдоган.

Он добавил, что из четырех зон деэскалации в Сирии, договоренность о которых была достигнута в Астане, осталась единственная – в Идлибе.

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