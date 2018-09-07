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Война в Сирии
Война в Сирии

Лидеры России, Турции и Ирана обсудят судьбу Идлиба

(обновлено: 11:29 07.09.2018)
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© Фото : Пресс-служба Президента РФПерейти в фотобанкВладимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоВладимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба Президента РФ
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Операция в Идлибе и процесс сирийского урегулирования станут центральными темами саммита Россия-Турция-Иран, который пройдет в пятницу в Тегеране.

Президент Ирана Хасан Рухани, президент Турциии Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин после совместной пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре. 4 апреля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Саммит Россия - Турция - Иран по Сирии

Лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани намерены также обсудить вопросы гуманитарного содействия САР — тему, которая становится все более актуальной по мере освобождения территории страны от террористов.

Президенты проведут переговоры в подобном формате уже в третий раз, а затем "на полях" большого саммита состоятся двусторонние встречи, в том числе между Путиным и верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

Главная тема — Идлиб

На сегодняшний день три из четырех зон деэскалации в Сирии очищены от боевиков, освобождено, по данным Минобороны РФ, более 140 населенных пунктов. Вместе с тем территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами САР. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки, в том числе с помощью беспилотников, на позиции сирийских войск и российскую базу Хмеймим — всего более 10 тысяч человек.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ангела Меркель одобрила действия России в Сирии‍, пишут СМИ

В последние недели обстановка в провинции начала обостряться. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров, напомнив, что режим прекращения огня не распространяется на террористические группировки "Исламское государство"* (ИГ*) и "Джебхат ан-Нусра"*.

"Это последний крупный очаг террористов, которые пытаются спекулировать на статусе зоны деэскалации, которые пытаются держать в заложниках в качестве живых щитов гражданское население, и которые пытаются подмять под себя вооруженные формирования, готовые к переговорам с правительством… Так что со всех точек зрения этот гнойник необходимо ликвидировать", — сказал министр в конце августа.

Позже заместитель Лаврова, спецпосланник президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что те оппозиционеры в Идлибе, кто говорит о необходимости диалога с Дамаском, подвергаются "самым жестоким методам обращения, вплоть до физической ликвидации со стороны тех, кто говорит, что будем стоять насмерть".

Турецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия. 29 августа 2018
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Эксперт: сотрудничество России и Турции по Сирии раздражает американцев

При этом Богданов подчеркнул, что Россия готова обсудить в деталях с офисом спецпосланника ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой инициативу о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей из Идлиба.

Вероятно, этот аспект будет также обсуждаться уже в эту пятницу лидерами России, Турции и Ирана, так как именно ситуация вокруг Идлиба и освобождение провинции от террористов было анонсировано во всех столицах главной темой трехстороннего саммита. В свою очередь глава МИД Сирии Валид Муаллем, который ранее побывал в Москве, заявил, что "освобождение Идлиба — это то, чего ждет сирийский народ".

Будущее военной операции

Первые удары по установленным местам скопления боевиков "Джебхат ан-Нусры"* ВКС России начали наносить во вторник, 4 сентября. Как отметили в Минобороны РФ, российская авиация поразила в Идлибе цели, имеющие непосредственное отношение к организации и проведению атак ударных беспилотников против российской авиабазы Хмеймим. Также высокоточным боеприпасом был уничтожен склад, в котором хранились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) террористов.

Удары ВКС РФ высокоточными боеприпасами по боевикам в Идлибе
© Ruptly
Минобороны опубликовало видео ударов ВКС по боевикам в Идлибе‍

В российском МИД при этом отметили, что Москва, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями "будет действовать подобным образом и впредь", продолжив борьбу с террористами "до их полной и окончательной ликвидации". Также подчеркивалось, что российская сторона вместе с Анкарой принимает меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения.

Что касается начала масштабной операции по освобождению Идлиба, то, как заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, ситуация "с военной точки зрения" станет понятней как раз после проведения трехсторонней встречи РФ-Иран-Турция.

"Очень надеюсь, что на саммите в Тегеране, в котором будет принимать участие и господин Путин, он сможет достичь со своими коллегами определенного окончательного согласия по тем событиям, которые происходят в Идлибе", — заявил в свою очередь спикер парламента Ирана Али Лариджани, анонсируя повестку переговоров.

Накануне саммита ситуацию в Сирии и координацию в борьбе с террористами обсудили министр обороны Ирана Амир Хатами и российские военные, участвующие в операции в САР.

Эксперт РСМД Владимир Сажин вместе с тем отмечает, что стороны, пытаясь найти решение по Идлибу, должны будут урегулировать в первую очередь имеющиеся разногласия. "Москва, Тегеран и Анкара имеют несколько разные взгляды на будущее Сирии и на пути достижения этого будущего. Турция находится в сложном положении, потому что многие группировки в Идлибе связаны именно с Турцией. Разговор будет идти о том, что делать дальше, как противостоять возможному военному давлению США и их союзников в Идлибе и как решать эту проблему", — сказал эксперт РИА Новости.

Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
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"Думаю, что решение будет найдено, возможно, будут найдены какие-то компромиссы, возможно, будут переговоры с теми группировками в Идлибе, которые будут к этому готовы. Должно быть принято решение, которое удовлетворит все стороны… Поэтому этот саммит приобретёт еще большую значимость", — отметил в свою очередь ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, как могут повлиять эти возможные разногласия на результаты саммита, заявил, что у России, Турции и Ирана "есть очень много общего" в том, что касается темы сирийского урегулирования. "И это общее позволяет трем странам достаточно эффективно сотрудничать, в том числе в рамках астанинского процесса. Но, естественно, у каждой позиции есть свои нюансы, которые и будут темой обсуждения", — сказал Ушаков на брифинге.

Сирийское урегулирование

Что касается формата переговоров, то сначала пройдет трехсторонняя встреча, потом — закрытая дискуссия, а по итогам будет принято совместное заявление. Также лидеры выступят со своими оценками состоявшегося обсуждения перед представителями СМИ.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Помощник президента РФ рассказал, что помимо непосредственно Идлиба Путин, Эрдоган и Роухани обсудят текущую ситуацию в Сирии, в том числе меры по долгосрочному урегулированию ситуации в стране. По его словам лидеры обсудят вопросы, связанные с улучшением гуманитарной ситуации и продвижением межсирийского диалога на основе резолюции 2254 СБ ООН.

"Также будет обсуждаться ситуация с подготовкой различных провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия. Все эти темы будут обсуждаться, как и усилия по выполнению решений состоявшегося в Сочи в январе конгресса сирийского нацдиалога", — добавил Ушаков.

Проблема возможной "химической" провокации и последующего потенциального удара США и возглавляемой ими коалиции по сирийским войскам обсуждается уже не первую неделю. Звучали комментарии, что обострение может случиться или накануне саммита, или непосредственно после него. Однако пока трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник МГИМО МИД РФ Юрий Зинин.

"США прежде всего хотят информационно воздействовать на ситуацию в Сирии. Их заявления (о возможности ударов по Сирии — ред.) связаны, конечно, с предстоящей встречей в Тегеране, чтобы ее как-то очернить, затормозить дальнейшие продвижения по урегулированию. Однако трудно сказать, как будет развиваться ситуация на земле, сложно предсказать, будут ли США наносить удары. Надо надеяться, что разум должен восторжествовать. Их предыдущая атака не изменила положения дел в Сирии в их пользу", — отметил эксперт.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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