МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель впервые открыто высказала поддержку действиям российских и сирийских сил на территории Сирии, пишет немецкая электронная газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

"Конечно, сейчас необходимо пытаться бороться с радикальными силами, но нужно защитить гражданское население. Это станет очень большой и важной задачей", — завила она в интервью телеканалу RTL

Этот комментарий автор статьи расценил как поддержку Ангелой Меркель борьбы России и Сирии против радикалов.

Канцлер также добавила, что обсудила этот вопрос с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы", — заявила она, комментируя операцию в провинции Идлиб.

Издание подчеркивает, что антитеррористическая операция России в Сирии осложнялась тем, что боевики пытались использовать мирных жителей в качестве "живых щитов".

"Итог встречи с Путиным"

Как считает политолог, журналист Юрий Светов, это заявление стало итогом, вытекающим из прошлой встречи Меркель и Путина.

По его словам, два лидера тогда обсудили возможный вклад Европы в восстановление Сирии.

"Я как раз в то время был в Германии — и немцы проявляли большой интерес к этой стороне переговоров, полагая, что именно восстановление мира в Сирии позволит прекратить бесконтрольный приток мигрантов в ЕС и Германию", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По его мнению, если Европа займется восстановлением Сирии, то, может быть, удастся и объединить страну.

"Здесь важно поведение США: будут ли они мешать тому, чтобы Европа занималась восстановлением Сирии. Конечно, очень важна реакция на события в Идлибе: будет ли продолжаться угроза военной атаки на Сирию со стороны американцев, или же удастся как-то погасить это яростное желание поиграть мускулами", — заключил Светов.

Ситуация в Идлибе

Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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