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Политолог предположил, почему Меркель поддержала позицию РФ в Сирии

(обновлено: 10:13 07.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото.Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Канцлер Германии Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии. Сейчас важно, удастся ли сдержать желание Соединенных Штатов "поиграть мускулами", отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

Глава германского правительства Ангела Меркель впервые поддержала действия России в Сирии, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.  

В материале издания подчеркивается, что антитеррористическая операция России в Сирии осложнялась тем, что боевики пытались использовать мирных жителей как "живые щиты".

"Необходимо предпринять попытки для того, чтобы побороть радикальные силы, но при этом защитить мирных жителей. Мы должны избежать гуманитарной катастрофы", – заявила Меркель, комментируя операцию в провинции Идлиб.

Она добавила, что обсудила этот вопрос с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik объяснил, чем вызван интерес Германии к ситуации в Сирии.

"Я думаю, что это итог, вытекающий из прошлой встречи Меркель и Путина. Они тогда говорили в том числе о возможном вкладе Европы в восстановление Сирии. Я как раз в то время был в Германии – и немцы проявляли большой интерес к этой стороне переговоров, полагая, что именно восстановление мира в Сирии позволит прекратить бесконтрольный приток мигрантов в ЕС и Германию. Думаю, что за время, прошедшее с той встречи, переговоры на уровне экспертов продолжались, и к каким-то итогам пришли. Здесь можно присовокупить и заявление французских властей о том, что Асад победил в Сирии. Как они там выражаются, он не объединил страну, но все-таки победил. Если займутся восстановлением, то, может быть, удастся и объединить страну. Здесь важно поведение США: будут ли они мешать тому, чтобы Европа занималась восстановлением Сирии. Конечно, очень важна реакция на события в Идлибе: будет ли продолжаться угроза военной атаки на Сирию со стороны американцев, или же удастся как-то погасить это яростное желание поиграть мускулами", – сказал Юрий Светов.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают атаки на позиции сирийских войск.

Путин и Меркель 18 августа провели переговоры в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином. Лидеры в течение трех часов обсуждали Украину, Сирию и Иран, текущее состояние двусторонних отношений и важность развития диалога по всем аспектам. 

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