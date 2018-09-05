МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Помощники президентов РФ Владимира Путина, Турции Тайипа Эрдогана, Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в ближайшие десять дней могут проработать повестку саммита "РФ-Турция-ФРГ-Франция", позже будет обсуждаться его дата, вероятно, встреча может пройти в Стамбуле, заявил в среду журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он напомнил, что такая встреча уже обсуждалась лидерами, и ранее турецкая сторона заявила, что четырёхсторонний саммит с акцентом на сирийском урегулировании может быть проведен в Стамбуле 7 сентября.

"Что касается российской стороны, то мы положительно отреагировали на этот зондаж турок. Но потом выяснилось, что с остальными участниками все-таки не было достигнуто четкой договоренности на этот счет. Сейчас ситуация такая, что в проведении этого саммита "четверки" заинтересованы упомянутые страны, и вопрос поручено проработать помощникам по политическим вопросам", — сказал Ушаков на брифинге.

"Я не исключаю, что в ближайшее время, может быть, где-то в течение десяти дней, у нас с коллегами состоится такой контакт, в ходе которого мы, может быть, проработаем повестку дня возможного саммита, доложим нашим руководителям, и потом уже будет согласована дата саммита. Но, как мне представляется, все четыре стороны согласны ориентироваться на его проведение в Турции в Стамбуле. Есть такое понимание, что лидеры будут ориентироваться на Стамбул, но когда, пока еще договоренности нет, работа ведется", — констатировал Ушаков.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>