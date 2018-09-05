Эрдоган заявил о важности сотрудничества Турции и России по Идлибу

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне возможной операции правительственных сил в сирийской провинции Идлиб очень важно сотрудничать с Россией. Такое мнение, как передает Haberturk, он высказал на борту самолета, когда возвращался после визита в Киргизию.

По его мнению, "если в Идлибе полетят ракеты, то погибнет много людей". При этом прежде всего беженцы, спасающиеся от гуманитарной катастрофы, направятся в Турцию, добавил он.Эрдоган считает, что этот процесс можно предотвратить с помощью решения, которое будет достигнуто путем переговоров.

Также он выразил надежду, что на предстоящем в Тегеране седьмого сентября саммите глав России, Турции и Ирана по Сирии удастся "достичь результатов для предотвращения непропорциональных действий" правительственных войск.

Ситуация в Идлибе

Территория сирийской провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительством. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы, принадлежащие к ряду группировок, которые периодически атакуют позиции правительственных войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии обострилась. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что, согласно информации независимых источников, террористы из "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию с целью возложить вину на Дамаск в применении химоружия против мирного населения в Идлибе.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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