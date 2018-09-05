Эрдоган: Турция не удовлетворена реализацией соглашения с США по Манбиджу

АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил неудовлетворение задержками с реализацией соглашения с США по сирийскому Манбиджу.

"По Манбиджу не могу сказать, что находимся в удовлетворительной точке. Выполнение соглашение затягивается. К сожалению, процесс не идет в нужном направлении. Главы наших МИД и Минобороны проведут переговоры (с США — ред.), и я надеюсь на продвижение", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Киргизию. Его цитирует телеканал Haberturk

Он добавил, что в ближайшее время не собирается запрашивать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, со стороны Вашингтона подобного запроса также не поступало.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>