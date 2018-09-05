Эрдоган: Турция не удовлетворена реализацией соглашения с США по Манбиджу

АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил неудовлетворение задержками с реализацией соглашения с США по сирийскому Манбиджу.
Он добавил, что в ближайшее время не собирается запрашивать переговоры с президентом США Дональдом Трампом, со стороны Вашингтона подобного запроса также не поступало.
Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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