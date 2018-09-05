АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Сотрудничество Турции и России очень важно на фоне возможной военной операции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.Haberturk.
Он выразил надежду, что на саммите РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране 7 сентября удастся "достичь результатов для предотвращения непропорциональных действий" сирийских правительственных сил.
В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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