Эрдоган заявил о важности сотрудничества с Россией на фоне ситуации в Сирии

АНКАРА, 5 сен — РИА Новости. Сотрудничество Турции и России очень важно на фоне возможной военной операции правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Если в Идлибе полетят ракеты, то погибнет много людей, и первое место, куда побегут оттуда люди при гуманитарной катастрофе, будет Турция. Мы этот процесс можем предотвратить с помощью решения, достигнутого путем переговоров. Сотрудничество между Турцией и РФ сейчас очень важно", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Киргизию. Его цитирует телеканал Haberturk

Он выразил надежду, что на саммите РФ-Турция-Иран по Сирии в Тегеране 7 сентября удастся "достичь результатов для предотвращения непропорциональных действий" сирийских правительственных сил.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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