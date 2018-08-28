Россия не просила у Казахстана площадку для нового раунда встречи по Сирии

АСТАНА, 28 авг — РИА Новости. Страны-гаранты перемирия в Сирии (РФ, Турция, Иран) пока не обращались к Казахстану с просьбой предоставить площадку для очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию, запланированного на ноябрь, сообщил во вторник РИА Новости руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

"В итоговом заявлении 10-ой международной встречи по Сирии в Астанинском формате, которая прошла 30-31 июля 2018 года в Сочи, отмечается, что проведение очередного раунда переговоров запланировано на ноябрь 2018 года. В то же время необходимо отметить, что точная дата и место еще не определены", — сказал Смадияров.

По его словам, "до настоящего времени с подобной просьбой (о предоставлении площадки — ред.) страны-гаранты официально не обращались". "Вместе с тем, в случае решения со стороны стран-гарантов о проведении на Астанинской площадке дополнительных раундов межсирийских переговоров Казахстан готов рассмотреть этот вопрос в положительном ключе", — сообщил Смадияров.

Он отметил, что "данная позиция соответствует нашим ранее сделанным заявлениям о готовности Казахстана как непостоянного члена СБ ООН, а также активного участника международного сообщества предоставлять всем заинтересованным сторонам необходимую помощь с целью скорейшего достижения прекращения кровопролития и мирного урегулирования конфликта в Сирии".

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