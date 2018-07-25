ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Число жертв теракта в сирийском городе Эс-Сувейда увеличилось до 100 человек, сообщил РИА Новости источник в местной полиции.
"Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены", — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 50 погибших и 78 раненых.
Отряды террористической группировки "Исламское государство"* также напали на несколько деревень на востоке одноименной провинции, однако получили отпор от армии и местных жителей.
Министерство иностранных дел России осудило теракт. "Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в заявлении ведомства.
Там также отметили, что на фоне успехов правительственных сил Сирии, действующих при поддержке ВКС России, террористы чувствуют неминуемость разгрома и прибегают к насилию против мирных жителей.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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