ДАМАСК, 25 июл — РИА Новости. Сирийская армия восстановила контроль над тремя поселениями в провинции Эс-Сувейда, которые атаковали боевики террористической группировки "Исламское государство"* в среду утром, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.

"Армия вошла в деревни Дума и Араджа, ликвидировав большое количество боевиков ИГ*, и восстановила над деревнями контроль. Вдобавок к этому армия совместно с местными жителями отбила у боевиков район Тель-Басир на востоке провинции Эс-Сувейда",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, в деревне Аль-Шабки на востоке Эс-Сувейды армия вместе с местными жителями окружила отряд террористов.

В то же время ополчение в поселении Рами вступило в бой с ИГ* и не дало террористам войти в населенный пункт.

В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Всего в результате терактов погибли 50 человек, 78 получили ранения. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор от армии и местных жителей.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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