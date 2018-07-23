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Война в Сирии
Война в Сирии

МИД Сирии назвал операцию по эвакуации "Белых касок" преступной

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© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy Активисты из организации Белые каски в СирииАктивисты из организации Белые каски в Сирии
© AFP 2018 / Sameer Al-Doumy

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Официальный представитель сирийского МИД назвал преступными действия Израиля, помогающие эвакуации "Белых касок" из арабской республики.

Активисты из организации Белые каски в Алеппо. Архивное фото
© AFP 2018 / Thaer Mohammed
Как Лондон врет: английский священник рассказал о "Белых касках"

По его словам, операция выявила истинный характер так называемых "Белых касок", об опасности которых Сирия предупреждала.

Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что, помогая эвакуации активистов, США, Великобритания, Иордания, Германия и Канада поддерживают террористов.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Тель-Авив эвакуировал из Сирии членов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что ночью примерно 800 человек вывезли через Израиль в Иорданию.

Однако по информации агентства France-Presse со ссылкой на МИД Иордании, в страну было эвакуировано всего 422 человека.

Новые провокации

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин дал свое объяснение тому факту, что лишь половина активистов "Белых касок" была вывезена из Сирии.

Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
"Провокации и постановочные видео". Чем занимались "Белые каски" в Сирии

По его словам, оставшиеся члены организации благополучно "перетекут" в Идлиб — зону деэскалации, в которую эвакуируется значительная часть боевиков из других регионов страны.

Он отметил, что если у активистов будет такая возможность, они организуют новые провокации, на которых они и специализируются.

Эксперт считает, что западные службы вывозят "своих подопечных" в срочном порядке, чтобы сирийская армия не захватила их и не получила признания о том, что видео были не документальной съемкой, а были просто разыграны.

Именно поэтому часть из них решили вывести, а часть оставить в районах, где сохраняются анклавы террористов, резюмировал специалист в эфире радио Sputnik.

Чем занимались "Белые каски"

Активисты из организации Белые каски в Сирии
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Один штаб на двоих. Что общего у террористов и "Белых касок"
Организация получила известность благодаря роликам в интернете, на которых люди в характерной униформе спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру.

В российском МИД деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии.

Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с "Аль-Каидой"*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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