Эксперт объяснил, почему лишь половина "Белых касок" вывезена из Сирии

Часть сотрудников организации "Белые каски" и членов их семей не удалось эвакуировать из Сирии, сообщили СМИ. Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин.

Часть сотрудников организации "Белые каски" и членов их семей не удалось эвакуировать из Сирии, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источник в канадском правительстве.

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

Как сообщил источник, группа "Белых касок" и члены их семей "не смогли добраться до границы из-за ситуации на местности". Группа все еще находится на сирийской территории, и нет уверенности в том, что спасателям удастся провести вторую операцию по эвакуации из-за нестабильной ситуации в стране.

По данным агентства со ссылкой на МИД Иордании, в страну было эвакуировано 422 человека, несмотря на изначальную договоренность об эвакуации 800 человек.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин в эфире радио Sputnik дал свое объяснение тому факту, что лишь половина активистов "Белых касок" была вывезена из Сирии.

"Значит, вторая половина благополучно "перетечет" в Идлиб (зона деэскалации на северо-западе Сирии, в которую эвакуируется значительная часть боевиков из других регионов страны, – ред.). И там, если у них будет такая возможность, они организуют новые провокации, на которых они и специализируются. Постановочные спектакли этой организации спонсируются соответствующими западными службами, и они сейчас срочно вывозят своих подопечных, учитывая наступление сирийской армии, которая может захватить их и получить признания о том, что их видео были не документальной съемкой, а были просто разыграны. Поэтому часть из них решили вывести, а часть оставить в районах, где сохраняются анклавы террористов", – сказал Владимир Фитин.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, на которых ее активисты спасают людей из-под завалов. Однако параллельно появлялись материалы, которые позволили заподозрить "Белые каски" в постановочных съемках с гримированием "пострадавших" и инструктажем, что им говорить на камеру. В том числе "Белыми касками" было распространено видео из района Восточная Гута, где якобы было применено химическое оружие. Это видео позже было разоблачено свидетелями как постановочное.

В МИД России деятельность "Белых касок" называли элементом информационной кампании по очернению властей Сирии. Сирийский лидер Башар Асад обвинял организацию в связях с террористами.

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