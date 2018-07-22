Израиль эвакуировал из Сирии 800 членов "Белых касок"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июл — РИА Новости. Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями, сообщил пресс-секретарь местного МИД Эммануэль Нахшон.

Как рассказал представитель ведомства в Twitter, Тель-Авив эвакуировал членов организации "в соседнюю страну" по просьбе США, Канады и европейских стран.

Граничащий с Израилем юг Сирии постепенно переходит под контроль правительственных войск, которые силой и переговорами вытесняют оттуда отряды оппозиции.Местные СМИ пишут, что вjо время ночной операции примерно 800 человек вывезли через Израиль в Иорданию.

Об эвакуации членов "сирийской гражданской организации" из-за "непосредственной угрозы их жизням" ранее сообщили израильские военные, но они не уточняли, что речь идет о "Белых касках".

Финансирование из США

Ранее в российском МИД заявили, что в числе эвакуированных могут быть лица, связанные с террористами.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что речь идет, скорее всего, не о рядовых членах "Белых касок", а о лидерах и тех активистах, которые могут быть в курсе проводившихся в рамках организации секретных операций, в том числе, информационной войны, а также могут быть тесно связаны с террористами.

В конце июня МИД прокомментировал решение США выделить дополнительное финансирование организации "Белые каски". По мнению Захаровой, это заставляет задуматься об искренности стремлений Вашингтона бороться с терроризмом и прийти к урегулированию в Сирии.

"По сути США и коалиция, которую они возглавляют, продолжают оказывать поддержку провокаторам, которые действуют в сговоре с террористами", — добавила она.

Организация многочисленных провокаций

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин предположил, с чем может быть связана эвакуация членов "Белых касок".

По его мнению, деятельность членов организации уже не обеспечивает решение задач, которые перед ними были поставлены.

Как считает специалист, это организация многочисленных провокаций с якобы применением химического оружия сирийской армией и якобы содействия в этом неблагородном деле российских ВКС.

Он отметил, что у "Белых касок" все меньше возможностей проводить в Сирии соответствующие акции, поэтому встает вопрос о том, чтобы благополучно их оттуда изъять.

"Вся биография "Белых касок" уже хорошо известна. Известно, и кто их спонсирует, и какие задачи они выполняют", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Чем занимались "Белые каски"

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям.

В интернете в последние годы все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали несколько материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В российском МИД называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды*".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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