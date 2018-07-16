Эксперт: у "Белых касок" в Сирии все меньше возможностей для провокаций

СМИ узнали о планах США эвакуировать "Белые каски" из Сирии. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, это может быть связано.

США, Канада и ряд европейских стран, в частности Великобритания и Франция, обсуждают план эвакуации из Сирии членов организации "Белые каски" и их семей, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, речь идет об отправке примерно тысячи членов "Белых касок" и их семей в другие страны, например в Канаду, Великобританию или Германию. Источник сообщил, что этот вопрос президент США Дональд Трамп поднимал на саммите НАТО в Брюсселе. Западные делегации убедили главу Белого дома в необходимости обсудить пути эвакуации с Израилем и Иорданией.

Кроме того, источник сообщил, что безопасность организации "Белые каски" может стать одной из тем на встрече Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки. Однако западные страны рассчитывают найти способ осуществить задуманное без помощи Москвы.

Ранее госдепартамент заявил, что США выделят 6,6 млн долларов на работу "Белых касок" и механизма ООН в Сирии. Госдеп отметил, что Вашингтон "решительно поддерживает "Белые каски", которые с момента начала конфликта спасли более 100 тысяч жизней".

Эксперт РИСИ Владимир Фитин уверен, что у организации в Сирии совсем другие цели.

"Судя по всему, наши так называемые партнеры приходят к выводу о том, что деятельность "Белых касок" уже не обеспечивает решение задач, которые перед ними были поставлены. Это организация многочисленных провокаций с якобы применением химического оружия сирийской армией и якобы содействия в этом неблагородном деле российских ВКС. Очевидно, все меньше у "Белых касок" возможностей проводить в стране соответствующие акции, поэтому встает вопрос о том, чтобы благополучно их оттуда изъять. Вся биография "Белых касок" уже хорошо известна. Известно, и кто их спонсирует, и какие задачи они выполняют", — сказал Владимир Фитин в эфире радио Sputnik.

Организация "Белые каски" заявляет своей целью защиту мирного населения Сирии при политической нейтральности и непричастности к вооруженным действиям. В интернете все чаще стали появляться видеоролики, на которых люди в белых касках спасают детей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как те же "Белые каски" создают постановочные видео, нанося грим "пострадавшим", диктуя, что те должны говорить. Более того, сирийские журналисты показали ряд материалов, на которых "спасатели" были засняты с оружием и в военной форме.

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявлял, что члены организации "Белые каски" на самом деле являются сторонниками "Аль-Каиды" (террористическая группировка, запрещена в России).

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