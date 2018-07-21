Электроснабжение Восточной Гуты планируют восстановить за три месяца

ДАМАСК, 21 июл — РИА Новости. Около трех месяцев может потребоваться на электрификацию всех районов Восточной Гуты, пострадавших от военных действий, сообщил журналистам Мухаммед Мулейман — инженер, работающий над восстановлением электричества в этом районе.

"Около 95% электросетей в Восточной Гуте разрушены частично или полностью и нуждаются в ремонте. Сейчас мы меняем поврежденные опоры ЛЭП, чтобы поставить новые. Линии оборваны в 35 районах Восточной Гуты. Электричество там полностью отсутствует. В каждом назначен ответственный за восстановление от министерства энергетики. Он контролирует ход восстановление и несёт личную ответственность за сроки. Через три месяца все районы должны быть электрифицированы", — сообщил инженер.

По его словам, бригады электриков трудятся над восстановлением каждый день по 10-15 часов. Часть недостающих конструкций, в том числе опоры ЛЭП, специалисты делают сами.

В Сирии идет восстановление населенных пунктов и инфраструктуры. В июне в пригороде Дамаска было налажено крупное производство кабеля, способное обеспечить своей продукцией всю Сирию. Помимо этого в промышленной зоне недалеко от Дамаска было налажено производство трансформаторов, способное производить около 500 трансформаторов (мощностью от 25 кВА до 5 тысяч кВА) в месяц.

Правительство страны при помощи России прилагает усилия, чтобы беженцы, в том числе из-за границы, возвращались в свои дома. Ранее в среду Минобороны России заявило о создании в Сирии специального центра приема, распределения и размещения беженцев. Этот центр займется доставкой в Сирию гуманитарной помощи, будет помогать восстанавливать социальные службы на местах и решать другие вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры.

В состав центра вошли представители Минобороны и МИД России. В перспективе состав штаба будет расширен за счет как российских министерств, ведомств и организаций, так и иностранных, не исключают в российском Минобороны.

Руководство межведомственным координационным штабом возложено на российский центр управления обороной. Организацию этой работы в Сирии обеспечивает развернутый в Дамаске центр приема, распределения и размещения беженцев, имеющий в настоящее время свои филиалы на пунктах пропуска беженцев на границе с Ливаном и Иорданией. В ближайшей перспективе число пунктов пропуска будет увеличено.