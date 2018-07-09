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Война в Сирии
Война в Сирии

Сирийские ПВО подбили израильский военный самолет

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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБоец сирийской армии на высоте, где расположена воинская часть ПВО на юге Алеппо. Архивное фотоБоец сирийской армии на высоте, где расположена воинская часть ПВО на юге Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, который атаковал авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

Дети в лагере беженцев. Архивное фото
© AP Photo / Petros Giannakouris
Тысячи сирийцев бежали от боев к границе с Израилем, сообщил офицер
"Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство", — говорится в сообщении.

Израильские военные отказались комментировать информацию об их возможной причастности к атаке на авиабазу в Сирии.

"Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", — заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы Армии обороны Израиля.

"Сирийской армии хватает проблем"

Как считает политолог Андрей Суздальцев, Израиль очень болезненно относится и к выводу боевиков из анклавов вокруг Дамаска на границе, и к появлению в этих местах иранских военнослужащих.

Израильская самоходная артиллерийская установка на Голанских высотах около сирийской границы. 1 июля 2018
© AFP 2018 / Jalaa Marey
Израиль перебросил танки и артиллерию на границу с Сирией
"Иран присутствует там дисперсно, небольшими подразделениями, советниками — очень сложно найти конкретные иранские базы", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт отметил, что Израиль все это очень нервирует.

"Боевики из оппозиции режиму Асада, по мнению израильтян, были более выгодны, чем сирийская армия, с которой у них отношения не сложились", — добавил Суздальцев.

По его словам, периодически Израиль пытается поддержать оппозицию, ориентируясь на Иран.

Политолог напомнил, что это не первый случай, когда сирийские ПВО сбивают израильские самолеты. По мнению эксперта, это говорит о том, что Израиль в какой-то степени включен в этот конфликт не на стороне правящего режима.

Вид Иерусалима
© AFP 2018 / Ahmad Gharabli
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"Сейчас задача — добиться деэскалации конфликта, не превратить его в полномасштабную сирийско-израильскую войну. Сирийской армии и так хватает проблем на своей территории", — заключил Суздальцев.

"Очень серьезное" осложнение обстановки

В конце июня замглавы российского МИД Михаил Богданов в интервью израильской телерадиокомпании "Кан" прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, Москва видит угрозу того, что обмены ударами между Ираном и Израилем в Сирии, а также "инициативные" действия там израильской авиации выйдут из-под контроля и приведут к "очень серьезному" осложнению обстановки во всем регионе.

"Я думаю, что это, конечно, не в интересах ни Российской Федерации, ни государства Израиль", — сказал Богданов.Он добавил, что об этом Россия говорит с Израилем, с которым поддерживает "очень плотный контакт" по линии различных ведомств — от политического руководства до спецслужб.

Отношения Сирии и Израиля

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Израиль переправил в Сирию десятки тонн гумпомощи для беженцев
Ранее Израиль не раз наносил удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки враждебных элементов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада.

В феврале израильтяне сами объявили о налете на "Тифор", где, по их данным, базировались иранские беспилотники.

В апреле израильская авиация атаковала "Тифор". По данным министерства обороны России, два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, три из которых попали в цель, пять были сбиты.

Российские советники при атаке не пострадали. Официальное сирийское агентство САНА передавало, что в результате бомбардировки погибли и ранены несколько человек.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий
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