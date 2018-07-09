Сирийские ПВО подбили израильский военный самолет

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, который атаковал авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.
Израильские военные отказались комментировать информацию об их возможной причастности к атаке на авиабазу в Сирии.
"Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе", — заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы Армии обороны Израиля.
"Сирийской армии хватает проблем"
Как считает политолог Андрей Суздальцев, Израиль очень болезненно относится и к выводу боевиков из анклавов вокруг Дамаска на границе, и к появлению в этих местах иранских военнослужащих.в эфире радио Sputnik.
Эксперт отметил, что Израиль все это очень нервирует.
"Боевики из оппозиции режиму Асада, по мнению израильтян, были более выгодны, чем сирийская армия, с которой у них отношения не сложились", — добавил Суздальцев.
По его словам, периодически Израиль пытается поддержать оппозицию, ориентируясь на Иран.
Политолог напомнил, что это не первый случай, когда сирийские ПВО сбивают израильские самолеты. По мнению эксперта, это говорит о том, что Израиль в какой-то степени включен в этот конфликт не на стороне правящего режима.
"Очень серьезное" осложнение обстановки
В конце июня замглавы российского МИД Михаил Богданов в интервью израильской телерадиокомпании "Кан" прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, Москва видит угрозу того, что обмены ударами между Ираном и Израилем в Сирии, а также "инициативные" действия там израильской авиации выйдут из-под контроля и приведут к "очень серьезному" осложнению обстановки во всем регионе.
"Я думаю, что это, конечно, не в интересах ни Российской Федерации, ни государства Израиль", — сказал Богданов.Он добавил, что об этом Россия говорит с Израилем, с которым поддерживает "очень плотный контакт" по линии различных ведомств — от политического руководства до спецслужб.
Отношения Сирии и Израиля
В феврале израильтяне сами объявили о налете на "Тифор", где, по их данным, базировались иранские беспилотники.
В апреле израильская авиация атаковала "Тифор". По данным министерства обороны России, два истребителя F-15 выпустили восемь ракет, три из которых попали в цель, пять были сбиты.
Российские советники при атаке не пострадали. Официальное сирийское агентство САНА передавало, что в результате бомбардировки погибли и ранены несколько человек.