"Армии Сирии и так хватает проблем". Мнение о сбитом израильском самолете

Сирийские ПВО подбили израильский военный самолет, сообщают СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев прокомментировал ситуацию, которая складывается на границе двух государств.

Системы сирийских ПВО подбили израильский военный самолет, который атаковал авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Об этом сообщает сирийское национальное агентство SANA.

"Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство", — говорится в сообщении.

Израильские военные не стали комментировать информацию об их возможной причастности к атаке на авиабазу в Сирии.

Израильская армия в начале июля перебросила на границу с Сирией дополнительные бронетанковые и артиллерийские части на фоне возобновившихся боевых действий в сопредельных районах соседнего государства. Военные говорят, что усиление группировки на Голанских высотах носит характер меры предосторожности и не меняет политики невмешательства в ситуацию в соседней стране.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Израиль очень болезненно относится не только к выводу боевиков из анклавов вокруг Дамаска на границе, но и к появлению в этих местах иранских военнослужащих. Иран присутствует там дисперсно, небольшими подразделениями, советниками – очень сложно найти конкретные иранские базы. Израиль все это очень нервирует. Боевики из оппозиции режиму Асада, по мнению израильтян, были более выгодны, чем сирийская армия, с которой у них отношения не сложились. И периодически Израиль пытается оказать поддержку оппозиции, прежде всего, ориентируясь на Иран. Это не первый случай, когда сирийские ПВО сбивают израильские самолеты. Это говорит о том, что Израиль в какой-то степени в этот конфликт включен не на стороне правящего режима. Сейчас задача – добиться деэскалации конфликта, не превратить его в полномасштабную сирийско-израильскую войну. Сирийской армии и так хватает проблем на своей территории", — сказал Андрей Суздальцев.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

В минувшую субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков сообщил, что большинство командиров незаконных вооруженных формирований в Дераа прекратили вооруженное сопротивление и перешли на сторону правительства.

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