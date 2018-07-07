Большинство командиров боевиков в Дераа перешли на сторону Дамаска

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Большинство командиров незаконных вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа прекратили вооруженное сопротивление и перешли на сторону правительства, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"Завершается процесс урегулирования вооруженного противостояния правительственных сил и представителей вооруженной оппозиции", — сказал он.

По словам Цыганкова, в результате успешно проведенных переговоров "большая часть командиров незаконных вооруженных формирований в провинции Дераа приняла решение о прекращении вооруженного сопротивления и переходе на сторону сирийского правительства".

"В соответствии с достигнутыми договоренностями незаконными вооруженными формированиями сдано большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два танка и одна боевая машина пехоты", — добавил представитель центра.

Сложить оружие

Ранее днем стало известно, что лидеры вооруженных формирований в Дераа согласились прекратить боевые действия.

Договоренности достигнуты по результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению. Во всех населенных пунктах, находящихся под контролем отрядов оппозиции, начнется сдача тяжелого и среднего вооружения.

Боевики получат возможность урегулировать свой статус и остаться в провинции. Тех, кто не захочет этого сделать, вместе с семьями перевезут в провинцию Идлиб.

Соглашения также предполагают восстановление работы сирийских органов государственной власти и возвращение беженцев от границы с Иорданией в свои дома.

Соглашение о перемирии

Накануне глава информационного центра совместного оперативного штаба оппозиции на юге Сирии Абу Шима рассказал РИА Новости, что лидеры боевиков в Дераа договорились с представителями Центра по примирению о прекращении огня.

По его словам, в соглашение вошел пункт об отводе сирийской армии от четырех деревень, где останется только российская военная полиция, а также о том, что сирийские военные получат контроль над переходом "Насыб" на границе с Иорданией.

Правительственные силы уже заняли этот переход, пройдя без боя почти 20 километров вдоль границы, и подняли там государственный флаг.