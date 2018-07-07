Боевики в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились прекратить боевые действия, сообщается в информационном бюллетене российского Минобороны.

Договоренности достигнуты по результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению. Во всех населенных пунктах, находящихся под контролем отрядов оппозиции, начнется сдача тяжелого и среднего вооружения.

Боевики получат возможность урегулировать свой статус и остаться в Дераа. Тех, кто не захочет этого сделать, вместе с семьями перевезут в провинцию Идлиб.

Договоренности также предполагают восстановление работы органов государственной власти Сирии и возвращение беженцев от границы с Иорданией в свои дома.

Соглашение о перемирии

Накануне глава информационного центра совместного оперативного штаба оппозиции на юге Сирии Абу Шима сообщил РИА Новости, что лидеры боевиков в Дераа договорились с российскими представителями о перемирии.

По его словам, в соглашение вошел пункт об отводе сирийских военных от четырех деревень, где останется только российская военная полиция, а также о том, что сирийские военные получат контроль над переходом "Насыб" на границе с Иорданией.

Правительственные силы уже заняли этот переход, пройдя без боя почти 20 километров вдоль границы, и подняли там государственный флаг.

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