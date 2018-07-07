Боевики в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились прекратить боевые действия, сообщается в информационном бюллетене российского Минобороны.
Боевики получат возможность урегулировать свой статус и остаться в Дераа. Тех, кто не захочет этого сделать, вместе с семьями перевезут в провинцию Идлиб.
Договоренности также предполагают восстановление работы органов государственной власти Сирии и возвращение беженцев от границы с Иорданией в свои дома.
Соглашение о перемирии
По его словам, в соглашение вошел пункт об отводе сирийских военных от четырех деревень, где останется только российская военная полиция, а также о том, что сирийские военные получат контроль над переходом "Насыб" на границе с Иорданией.
Правительственные силы уже заняли этот переход, пройдя без боя почти 20 километров вдоль границы, и подняли там государственный флаг.
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