Бои за Дераа: сирийская армия вышла к границе с Иорданией

ДЕРАА (Сирия), 6 июл – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Разбитая дорога в одну полосу вдоль сирийско-иорданской границы, по всей видимости, давно не обкатывалась интенсивным движением тяжелой техники и внедорожников. Сирийские пограничники с рассветом начинают постепенно занимать брошенные семь лет назад пограничные заставы.

Суннитские парни

Корреспондент РИА Новости вместе с бойцами сирийских сил охраны границ и военнослужащими российского Центра примирения стал свидетелем закрепления правительственных сил в стратегически важной части юга страны без боя — благодаря силе русской военной дипломатии.

Сегодня в большом кабинете оживленно. Русский офицер Центра примирения и его переводчик постоянно на связи с главарем незаконного бандформирования "Шабаб ас-Сунна", штаб-квартира, которой находится в городе Босра-аш-Шам.

Переводчик объясняет сирийским генералам, что необходимо совершить ряд действий с сирийской стороны ради успеха переговоров, и боевики начнут сдавать тяжелую технику и вооружение. Офицеры согласовывают логистику и возможные сценарии развития событий, после чего решено двигаться к крайнему блокпосту армии, куда боевики обязались доставить технику.

Босра является стратегически важным оплотом боевиков на юге Сирии. Помимо его близости к административным центрам провинций Дераа и Сувейда, он расположен в 15 километрах от иорданской границы. Босра стала центром захваченных боевиками поселений на востоке Дераа и западе Сувейда.

В тылу врага

Бандформирование "Шабаб ас-Сунна", которое контролирует Босру и окрестные территории, охотно контактирует с российскими переговорщиками. Пока ждем технику на блокпосте, хочется больше узнать о группировке, название которой всплыло только недавно. Как оказалось, боевики "Суннитские парни", а именно так переводится с арабского название бандформирования, заявили о непричастности к террористическим группировкам, готовности бороться с ними и дают предварительное согласие на процесс примирения и передачи своих территорий под контроль сирийской армии. Одним из важнейших участков этой территории является граница с Хашимитским королевством.

Несколько часов ожидания оказались не напрасными. На горизонте появляются две БМП, ждем еще, и на трале вывозят танк, после — еще одна БМП, это добрый знак, говорящий об успехе переговоров. Теперь самое важное — граница.

Старший офицер отдает распоряжения, формируется колонна. В начале колонны — переговорщики Центра примирения в сопровождении российской военной полиции. За нами выстраиваются сирийские военные. По рации сирийский генерал дает команду на движение тяжелой техники, которая, опередив нас, подошла раньше к условленному месту близ границы.

Процесс пошел, в атмосфере ощущаются и напряжение, и предчувствие успеха. Все должно пройти без единого выстрела. Российский офицер-переговорщик постоянно на связи с боевиками. Движемся медленно, не больше 10 километров в час, каждое действие спокойное и взвешенное. Главное — избежать провокаций.

Первый опорный пункт на административной границе провинции Сувейда. Начинаем углубляться с колонной вдоль территории Иордании в сторону Дераа. Каждый километр-два останавливаемся, ждем, идут переговоры, отмашка, и начинаем движение дальше. В таком формате проходят уже несколько часов, за которые пройдено километров пять.

Беженцы из Сайды

Слева от дороги видны оборонительные сооружения и наблюдательные посты иорданских пограничников. Естественно, они лишь наблюдают за нашими действиями, которые согласованы и с Иорданией.

Сирийские наблюдательные пункты смотрятся грустно: небольшой домик, окна разбиты, все расписано радикальными лозунгами. Еще вчера здесь находились боевики.

Справа от нас, вглубь сирийской территории, — захваченные боевиками и террористами деревни. По карте можно проследить, как наша колонна ровно огибает еще пока захваченные территории и идет в тылу противника, вырисовывая, таким образом, круг, отрезающий, в первую очередь, пути снабжения бандформирований из Иордании.

Подъезжая к шестому опорнику, останавливаемся. Впереди находятся группа людей и машина, перекрывшая дорогу. Сирийские военные ждут на предыдущей точке, таковы договоренности – впереди только русские флаги, которые являются гарантами выполнения всех условий.

Обстановка накаляется с каждой секундой. Невольно вглядываемся вдаль в надежде не увидеть столбы пыли от джипов с пулеметами, которые могут в любой момент атаковать нашу колонну, объявив о срыве переговоров, к примеру.

Машина в километре от нас оказалась гражданской, а группа людей — беженцами из города Сайда, где сейчас идут ожесточенные бои. Глава семейства сбился с пути, а потом машина просто сломалась. Российский офицер, узнав, что к чему, попросил доставить семью в ближайший населенный пункт. Напуганным детям дали воды и пару конфет, случайно оказавшихся у кого-то в кармане. У родителей в глазах читался неподдельный страх. Начала подтягиваться и сирийская колонна. Одна из машин остановилась возле нас, увидев женщин и детей в кузове нашего пикапа.

"Что происходит? Откуда эти люди? Куда вы их везете? И, может, чем помочь?" — интересуется загорелый полковник пограничной службы.

Одна из женщин пересказывает историю: что они бежали от террористов в Сайде, которые хотели вынудить ее мужа воевать на их стороне против армии и угрожали забрать старшую дочку насильно в жены. Оказались на пограничной дороге случайно, направлялись в Босру, так как до них дошел слух, что город уже освободили.

Пока женщина сбивчиво тараторила, к ее совсем маленькому сыну подошел сирийский боец, протянул шоколадку и поцеловал малыша в щечку, потеребив жесткие от грязи волосы мальчишки.

"Все у вас будет хорошо, мать, хоть до вашего дитя дотронулся, у меня такие же дома ждут, не видел их уже полгода. Возьмите, покушайте, у нас есть еще халва, вода и немного хлеба с консервами. Русским спасибо, что помогают. До ближайшего села тут несколько километров, там их приютят местные, все будет хорошо", — говорит сирийский боец и возвращается в свою машину за обещанной едой.

Деревня действительно оказалась рядом. Правда, ее освободили только вчера вечером, и единственный жилой дом там стоит у мечети. На крыльце сидят двое мужчин в возрасте и старик, вышедший к нам навстречу.

"Отец, мы беженцы из Сайды, я семью вывел, нам некуда идти, машина сломалась. У вас женщины в доме есть? Если да, то позвольте у вас остаться на несколько дней", — говорит глава семейства.

Старик тепло улыбнулся, обнял мужчину и пригласил всех в дом.

"Конечно, есть хозяйки дома. Не бойтесь и оставайтесь, сколько будет необходимым. Считайте, это ваш дом", — говорит старик и помогает вытащить малышей из кузова внедорожника.

Решение пожилого фермера не удивляет: сирийцы давно известны своим гостеприимством и добрым отношением к путникам. Раньше туристы, путешествующие по стране самостоятельно, могли спокойно остановиться в любой деревне, им давали абсолютно бесплатно и еду, и ночлег.

Передав семью из Сайды, мы возвращаемся к месту, куда дошла военная колонна.

Вплотную к боевикам

До главного пограничного с Иорданией КПП "Насиб" по карте около 15 километров. Сирийские военные разворачивают оружие в его направлении — вглубь своей территории. Со стороны Иордании никто не ждет опасности, напасть могут боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* с другой стороны.

Это последняя точка на сегодня. Пограничники начинают возводить оборонительные сооружения, а к наблюдательному пункту подтягиваются танки, БМП и самоходные гаубицы.

"Я сам из Дейр-эз-Зора, раньше там служил на границе с Ираком, когда закончили там, перебросили нас на юг. Сил у нас достаточно. Мы готовы идти дальше, как только будет приказ", — делится сирийский пулеметчик, не прекращая обкладывать черными камнями свою огневую позицию.

До боевиков не больше трех километров, и попытка атаковать может произойти в любой момент.

Бои за Дераа

Переговоры ведутся с главарями бандформирований, такими как "Шабаб ас-Сунна". С террористами "Джебхат ан-Нусры"* и "Исламского государства"* (террористическая группировка, запрещена в РФ) говорить не о чем, поэтому со стороны города Дераа слышно, как отряды сирийской армии ведут с ними бой.

Буквально в 10 километрах от границы бои идут за город Сайда. На западе Дераа в эти дни сложилась наиболее сложная обстановка – в треугольнике между Израилем, Иорданией и Сирией зажата приличная горстка боевиков ИГ*, к которым примкнули боевики радикальной группировки "Халид Бин Валид" в городе Тафас. Террористы из "Джебхат ан-Нусры"* продолжают удерживать и около половины самого города Дераа, обстреливая постоянно из минометов жилые кварталы, подконтрольные правительственным силам.

"Думаю, дни террористов на юге Сирии сочтены. Как только возьмут Сайду и Босра сложит оружие, армия выйдет к КПП "Насиб", и мы пройдем отсюда до них, отрезав границу. Без снабжения террористы долго не протянут", — обрисовывает расклад на ближайшее будущее сирийский офицер.

Террористы на юге Сирии, скорее всего, понимают, что шансов победить у них нет. Однако командование сирийской армии не торопится применять силу для выполнения поставленной задачи. Реальность здесь диктует свои правила, которые эффективно проявляются благодаря русскому слову и сирийскому оружию.

* Террористическая организация, запрещенная в России.