Госдеп не комментирует сроки выхода курдов из сирийского Манбиджа

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Госдеп США не комментирует сроки выхода курдских формирований из сирийского Манбиджа, сообщила журналистам официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Могу сказать, что они (курдские формирования) согласились в рамках договоренностей (США и Турции) покинуть Манбидж, но не могу сказать, где они в данный момент", — сказала Науэрт, предложив журналистам обращаться непосредственно к силам самообороны сирийских курдов (YPG). Науэрт также отказалась комментировать сроки вывода отрядов.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что отряды YPG должны выйти из Манбиджа к 4 июля.

Турция считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Мабидже нарушением резолюций ООН.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ

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