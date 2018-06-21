Госдеп не комментирует сроки выхода курдов из сирийского Манбиджа

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Госдеп США не комментирует сроки выхода курдских формирований из сирийского Манбиджа, сообщила журналистам официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что отряды YPG должны выйти из Манбиджа к 4 июля.
Турция считает YPG террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.
При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Мабидже нарушением резолюций ООН.
*Террористическая группировка, запрещена в РФ
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