Курдские формирования покидают сирийский Манбидж, заявил Эрдоган

АНКАРА, 18 июн — РИА Новости. Силы самообороны сирийских курдов выводятся из города Манбидж на севере Сирии, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее в понедельник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что турецкая армия приступила к выполнению своих обязанностей в Манбидже в рамках дорожной карты, согласованной Анкарой и Вашингтоном.

"Террористы покидают позиции в Манбидже, на которых они находились. Шаг за шагом мы очистим от терроризма этот регион", — заявил Эрдоган, выступая на митинге в городе Орду. Трансляцию вел телеканал NTV.

Ранее Турция и США одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдских отрядов самообороны (YPG), которые Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Госдепартамент это подтвердил.

На прошлой неделе генштаб Турции сообщил, что турецкие и американские военные достигли соглашения по выполнению "дорожной карты" по сирийскому Манбиджу.

*Террористическая организация, запрещенная в России