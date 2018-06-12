Военная полиция РФ ведет учет беженцев в двух населенных пунктах в Сирии

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российская военная полиция занимается пресечением провокаций и ведет учет беженцев в населенных пунктах Телль-Биса и Эр-Растан, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Для пресечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в населенных пунктах Телль-Биса и Эр-Растан российская военная полиция выставила наблюдательные посты", — говорится в сообщении.

Добавляется, что совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Дерй-эз-Зор, Латакия и Дераа.

Кроме того, подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения проводят разминирование населенных пунктов Восточной Гуты. Так, за прошедшие сутки в городе Дума обследовано 20 зданий. Обнаружено и обезврежено три мины, четыре снаряда и 17 самодельных взрывных устройств. Отмечается, что в восточной части населенного пункта Кафер-Лаха инженерно-саперная группа обнаружила и обезвредила 35 мин и 21 самодельное взрывное устройство.

Также российская сторона совместно с сирийским правительством выполняет мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс.

Сирийские энергетики продолжают работы по замене высоковольтной линии электропередачи в районе населенных пунктов Заафарана, Дерй-Фур и Изиддин провинции Хомс, сообщают в центре.