В Хомсе обнаружили тайник боевиков с боеприпасами

Сирийские военные с флагами в освобожденном от боевиков населенном пункте в провинции Хомс

Сирийские военные с флагами в освобожденном от боевиков населенном пункте в провинции Хомс

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Тайник с боеприпасами обнаружили военные в провинции Хомс в Сирии, изъяты мины, гранатометы, более 8,5 тысячи боеприпасов, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"Изъяты и переданы правительственным войскам Сирийской Арабской Республики противотанковая управляемая ракета, три реактивных кумулятивных мины, 52 ручных противотанковых гранатомета и более 8,5 тысячи боеприпасов различного типа", — говорится в сообщении.

Добавляется, что благодаря оперативной информации, полученной сирийскими органами безопасности, удалось обнаружить тайник с боеприпасами в восточной части населенного пункта Умм-Шаршух.

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