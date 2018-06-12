В Сирии на авиабазе Хмеймим прошел праздник в честь Дня России

ХМЕЙМИМ (Сирия), 12 июн — РИА Новости. Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, прошли на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает Минобороны РФ.

"На торжественном митинге перед военнослужащими группировки было зачитано поздравление руководства Министерства обороны Российской Федерации", — добавляют в Минобороны.

Кроме того, командованием группировки войск ВС РФ в Сирии были вручены государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим.

"Праздничный митинг завершился торжественным маршем личного состава и дефиле с песней военного оркестра", — уточняют в военном ведомстве.

В День России перед персоналом авиабазы выступили лучшие российские исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, в том числе Минобороны России. Для российских военнослужащих были исполнены популярные эстрадные песни и хореографические номера.

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