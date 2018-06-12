МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Семь человек погибли, несколько получили ранения в результате авиаудара самолетов международной коалиции во главе с США в провинции Эль-Хасаке, передает агентство САНА со ссылкой на местные источники.

Уточняется, что бомбардировке подверглась деревня Талль аш-Шайир.

Последние месяцы в результате действий международной коалиции гибнет все больше мирных жителей. Так, на прошлой неделе сообщалось о десяти жертвах при ударе по деревне Джазаа, 12 мая — о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади, а накануне самолеты коалиции нанесли удары по деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака.

Российский МИД неоднократно подчеркивал, что действия в Сирии США и международной коалиции нарушают международное право, так как проводятся без согласия и координации с официальным Дамаском.

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