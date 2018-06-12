МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Нельзя исключать, что США готовятся к новому удару по САР, наращивая силы в Средиземном море, России не следует расслабляться, заявил глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Гарри Трумэн" в минувшее воскресенье вошла в восточный район Средиземного моря, чтобы в очередной раз принять участие в операции против ИГ* в Сирии и Ираке.

"Как военный человек, я могу сказать: исключать этого нельзя", — сказал Шаманов РИА Новости, отвечая на вопрос о том, не готовятся ли США к новому удару по Сирии.

Политик подчеркнул, что ничего хорошего в этом не видит, при этом России "не следует расслабляться, имея свою, хоть и небольшую, группировку в Сирии, — это уже однозначно".

"Запретить им этого никто не может и повлиять Россия тоже никак не может. Но вместе с тем наращивание мускулов в этом районе приведет только к нагнетанию обстановки. Вообще, все эти противоречивые действия, как по Корейскому полуострову, так и по району Ирака и Сирии, продолжают оставлять вопросы, ради чего все это делается. С одной стороны, садятся с корейцами за стол переговоров, в другом месте давайте поиграем мускулами", — сказал депутат.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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