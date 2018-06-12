Дети погибших сирийских военных рассказали о поездке в Белоруссию

БЕЙРУТ, 12 июн – РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дети погибших сирийских военнослужащих из разных провинций страны, посетившие Белоруссию по приглашению президента республики Александра Лукашенко, поделились своими впечатлениями и планами на будущее.

О важности мероприятия рассказал РИА Новости посол Белоруссии в Дамаске Александр Пономарев и сирийские сопровождающие детской группы.

"Это уже третья по счету за год группа детей из Сирии, которую наша страна приняла в рамках программы гуманитарной помощи под патронажем президента Республики Беларусь. Им на смену полетела ещё одна группа детей из Сирии. Акцент мы делаем прежде всего на категориях детей, потерявших родителей и пострадавших от боевых действий. В общей сложности программа предусматривает приём в Белоруссии для отдыха и оздоровления до 500 сирийских детей в год", — сказал Пономарев.

По словам посла, в течение двух недель детям оказываются санаторно-оздоровительные услуги в одном из детских лагерей на берегу озера "Нарочь". Дети ездят по экскурсиям, участвуют совместно со своим сверстниками из Белоруссии в спортивно-массовых и культурных мероприятиях. "Таким образом, они приобретают новых друзей, получают столь необходимую поддержку и уверенность в будущем дне. Пожалуй, название программы "От сердца к сердцу" говорит само за себя", — сказал он.

Новые друзья



Дети в свою очередь рассказали РИА Новости по прибытию в аэропорт Бейрута о своих впечатлениях от поездки и продемонстрировали знание выученных ими русских песен о дружбе.

"Поездка была прекрасной. Мы представляли свою страну. Если бы не языки, то можно сказать, что между нами и белорусской молодежью разницы нет. Мы все одно целое. Я впечатлена всей программой. Они, кажется, ночами не спали, чтобы совершенствовать нашу программу с каждым новым днем",- поделилась впечатлениями одна из 150 участников Салия Сальнамура.

Девочка из Джабли Зейнаб Шарки-Халиль рассказала, что впервые покинула Сирию и была поражена подготовленной программой и Минском. После посещения Белоруссии девушка решила изучать в школе русский язык. Высшее образование Зейнаб при этом намерена получить в сирийской военной академии.

Девушка оказалась не единственным подростком из группы, желающим стать сирийским офицером.

"Между моей страной и Белоруссией почти нет разницы. Мы провели 14 неповторимых дней. Но для каждого своя родина должна быть ближе. Мне очень понравилась Белоруссия. Но когда я вырасту, я не поеду куда-то учиться и жить. Я останусь учиться (в Сирии) в военном училище", — рассказал о своих планах участник поездки Зияд Баттейс.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин Дети погибших военных Сирии рассказали о поездке в Белоруссию по приглашению. 11.06.2018 © РИА Новости / Михаил Алаеддин Дети погибших военных Сирии рассказали о поездке в Белоруссию по приглашению. 11.06.2018

Дружбу надо развивать



Старший вожатый сирийской детской группы Хани Муарраб рассказал РИА Новости, что дети погибших военнослужащих отправились самым большим составом во время последнего визита в Белоруссию. Муарраб отметил очень высокую организацию принимающей стороны во время всего визита. "Дружба между двумя народами прослеживалась на протяжении всего визита во взаимоотношениях между детьми двух государств",- сказал он.

"Атмосфера была отличной, культурный обмен был очевиден. Благодаря таким поездкам в наших школах еще больше мотивации стать лучше в учебе, ведь мы отправляем только лучших", — добавил Муарраб.

"Мы очень благодарны за приглашение и отношение. Эти дети потеряли своих отцов ради нашей родины. Дай Бог, через детей наши отношения станут еще крепче. Мы бы в ответ с удовольствием пригласили группу (детей) для встречного визита, чтобы они посмотрели, как сирийский народ противостоит терроризму",- прокомментировала РИА Новости визит генеральный директор центра детей погибших военнослужащих Шахира Фаллюх.

Фаллюх подчеркнула, что в программах школ для сирот количество уроков русского языка увеличится, что в будущем должно помочь преодолеть языковой барьер между сирийскими и белорусскими и русскими детьми.

Дети погибших сирийских военнослужащих помимо Белоруссии неоднократно посещали Россию и в том числе детский пансионат "Артек" по приглашению Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Последний раз группа детей вместе с российскими сверстниками и детьми из Донецка и Луганска смогли отдохнуть и познакомится с русской культурой в мае.

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