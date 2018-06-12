Небензя выступил против наделения ОЗХО правом называть виновных в химатаках

ООН, 12 июн — РИА Новости. Наделение Организации по запрещению химического оружия полномочиями по установлению виновных в совершении химатак может негативно повлиять на политическое урегулирование в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Единственной структурой, которая может устанавливать, кто несет ответственность (за применение химоружия — ред.) является Совет Безопасности ООН, ни ОЗХО, ни Конвенция по запрещению химического оружия этого сделать не могут", — сказал Небензя. Текст его выступления размещен на сайте российской миссии.
Инициатива Лондона по проведению специальной сессии Конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила поддержку более 64 государств. Конференция состоится 26-27 июня в Гааге.
Заместитель постоянного представителя страны при ООН Джонатан Аллен ранее заявил, что Великобритания поднимет вопрос об ужесточении запрета на использование химического оружия.
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