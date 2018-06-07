Более 340 сирийцев вернулись в свои дома в Хомсе и Восточной Гуте за сутки

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Более 340 сирийских беженцев вернулись в свои дома в провинции Хомс и Восточной Гуте за сутки, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Цыганков.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания", — сказал он.

Так, за прошедшие сутки "в свои дома в провинции Хомс вернулись 217 человек, в Восточную Гуту – 124 человека", сообщил генерал-майор.

Представитель центра отметил, что всего в свои дома из лагерей беженцев и временно перемещенных лиц вернулось более 68 тысяч жителей Восточной Гуты.

Кроме того, благодаря усилиям РФ, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб", мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан — Абу-эд-Духур вышло 857 человек с личным имуществом. Всего с 31 мая выведено более 4,96 тысячи человек и 925 единиц техники.

"Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 326 сирийцам, в том числе 198 детям", — добавил Цыганков.