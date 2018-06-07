Иракские ВВС уничтожили один из командных пунктов ИГ* в Сирии

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Иракские ВВС в ходе нового удара по территории Сирии уничтожили командный пункт террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), говорится в заявлении иракского командования, полученном РИА Новости.

"По распоряжению главнокомандующего (премьер-министра) Хайдера аль-Абади в координации с командованием вооруженных сил самолеты F-16 иракских ВВС нанесли утром… авиаудар по штабу так называемого командования террористов и КПП, в котором находились командиры и боевики группировки в районе Хаджин в Сирии", — утверждает командование.

Удар был нанесен в соответствии с разведданными и достиг цели. "Позиция уничтожена полностью", — подчеркивается в заявлении.

Ирак ранее в 2018 году уже нанес несколько авиаударов по позициям ИГ* на территории Сирии вблизи сирийско-иракской границы. Власти отмечали, что согласовывали действия через информационный центр в Багдаде с участием Ирака, Сирии, Ирана и России.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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