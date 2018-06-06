Шойгу предложил странам СНГ вместе налаживать мирную жизнь в Сирии

КЫЗЫЛ (Тува), 6 июн — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил странам Содружества независимых государств (СНГ) принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии, в том числе, через оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры, об этом министр заявил, открывая заседание совета министров обороны государств — участников СНГ.

"Для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии", — отметил Шойгу.

Он добавил, что сегодня возможен широкий спектр практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитарной помощи, восстановление инфраструктуры. "Рассчитываем на вашу поддержку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с международным терроризмом и обеспечении общей безопасности", — сказал Шойгу

По его словам, сейчас в Сирии на передний план выходят вопросы политического урегулирования, оказания гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры.

Он добавил, что сегодня от боевиков освобождена большая часть территории Сирии, с остальными террористами идут переговоры по сложению оружия. Сорваны планы образования псевдохалифата и созданы все условия для политического урегулирования и возрождения Сирии как единого, неделимого государства.

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