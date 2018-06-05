Amnesty International заподозрила коалицию в военных преступлениях в Ракке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Amnesty International подозревает международную коалицию в военных преступлениях в сирийской Ракке, совершенных в ходе операции по освобождению города в 2017 году, об этом сообщается в опубликованном во вторник на сайте организации докладе.

Ракка находилась под контролем ИГ* с 2013 года, город считался неофициальной столицей террористов. В 2016 году международная коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города. В октябре 2017 года было объявлено о полном освобождении Ракки от боевиков "Сирийскими демократическими силами" при поддержке коалиции во главе с США.

"Коалиция утверждает, что ее точная воздушная кампания позволила при помощи бомб уничтожить ИГ* в Ракке, в то время как то, что она повлекла за собой небольшое количество жертв среди мирного населения, не подвергалось тщательному изучению. На месте в Ракке мы увидели уровень разрушения, сравнимый с чем-либо, что мы видели на протяжении десятилетий, освещая последствия войн", — заявила старший советник по кризисному реагированию Amnesty International Донателла Ровера.

Согласно докладу, сотрудники Amnesty International посетили 42 места авиаударов коалиции в городе Ракка и провели интервью с 112 мирными жителями, пережившими авиаудары и потерявшими родственников.

По данным доклада, опрошенные семьи заявили, что потеряли 90 родственников и соседей, 39 из них являлись членами одной семьи, почти все они были убиты при авиаударах коалиции.

Amnesty International призывает членов коалиции провести беспристрастное и тщательное расследование нарушений и жертв среди мирного населения и публично признать масштаб потерь и разрушений в Ракке.

В апреле текущего года по инициативе России состоялся открытый брифинг Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка после завершения там операции коалиции под руководством США.

На брифинге постпред России при ООН Василия Небензя заявил, что специалисты оценочной миссии ООН и МККК смогли увидеть, что Ракка лежит в руинах, "под завалами по-прежнему горами лежат трупы". Он также подчеркнул, что в городе нет электричества, воды и элементарных социальных услуг, не работают школы и больницы. Российский постпред назвал ситуацию в Ракке "катастрофической".

*Террористическая группировка, запрещена в РФ

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