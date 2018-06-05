Amnesty International заподозрила коалицию в военных преступлениях в Ракке

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Amnesty International подозревает международную коалицию в военных преступлениях в сирийской Ракке, совершенных в ходе операции по освобождению города в 2017 году, об этом сообщается в опубликованном во вторник на сайте организации докладе.
"Коалиция утверждает, что ее точная воздушная кампания позволила при помощи бомб уничтожить ИГ* в Ракке, в то время как то, что она повлекла за собой небольшое количество жертв среди мирного населения, не подвергалось тщательному изучению. На месте в Ракке мы увидели уровень разрушения, сравнимый с чем-либо, что мы видели на протяжении десятилетий, освещая последствия войн", — заявила старший советник по кризисному реагированию Amnesty International Донателла Ровера.
Согласно докладу, сотрудники Amnesty International посетили 42 места авиаударов коалиции в городе Ракка и провели интервью с 112 мирными жителями, пережившими авиаудары и потерявшими родственников.
Amnesty International призывает членов коалиции провести беспристрастное и тщательное расследование нарушений и жертв среди мирного населения и публично признать масштаб потерь и разрушений в Ракке.
В апреле текущего года по инициативе России состоялся открытый брифинг Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в сирийском городе Ракка после завершения там операции коалиции под руководством США.
*Террористическая группировка, запрещена в РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>