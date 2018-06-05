Путин отметил готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время встречи в Вене. 5 июня 2018

ВЕНА, 5 июн — РИА Новости. Вена готова подключиться к гуманитарным акциям в Сирии, нужно помогать людям из таких стран возвращаться домой, если Европа хочет сокращения потока мигрантов, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

"Обсуждали проблематику сирийского кризиса. Отмечаем готовность Австрии подключиться к гуманитарным акциям в поддержку населения Сирии", — сказал Путин.

"Если Европа хочет, чтобы поток мигрантов, в том числе из Сирии, из соседних стран, сократился в Европу, надо помогать людям возвращаться в свои дома, нужно помочь им наладить жизнь в собственной стране", — добавил он.

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