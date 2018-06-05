В коалиции заявили, что не собираются воевать с правительством Сирии

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Представитель международной коалиции под руководством США Томас Вил заявил во вторник, что коалиция не намерена воевать с правительством Сирии.

Так он прокомментировал требование президента САР Башара Асада к США покинуть страну, вновь озвученное на прошлой неделе.

"Мы понимаем, о чем он (Асад) говорит. Мы находимся там (в Сирии) не для того, чтобы участвовать в гражданской войне. Мы не пытаемся воевать с силами Асада", — сказал Вил, имеющий ранг полковника сухопутных сил США.

При этом он добавил, что силы США оставляют за собой право на самооборону в случае нападения на них.

Вил выразил пожелание, чтобы Асад "больше внимания уделял борьбе с ИГ* в собственной стране".

Асад заявил в четверг в интервью телеканалу RT, что Сирийские демократические силы, которые преимущественно состоят из курдов и которых поддерживают США, остаются "единственной проблемой в стране". По его словам, Дамаск готов к переговорам с ними, но в случае провала сирийская армия готова применить силу для освобождения собственной территории.

Асад при этом подчеркнул, что США должны покинуть территорию Сирии.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ

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