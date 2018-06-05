США не могут назвать сроки реализации "дорожной карты" по Манбиджу

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Госдепартамент США пока не может назвать сроки выполнения "дорожной карты" по выводу сил самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа, все зависит от ситуации на местах, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Есть элементы договоренностей, которые можно реализовать быстро, и мы уже начали обсуждать по линии военных какие-то аспекты. Есть другие элементы, которые потребуют больше времени. Я не думаю, что временные рамки, о которых сообщали СМИ, отражают что-то предметное", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецких СМИ о сроках реализации.

По словам представителя госдепа, он не знает, почему турецкая сторона назвала такие цифры, так как все будет зависеть от ситуации на местах.

В частности, речь идет о том, что план включает в себя три этапа. Первый предусматривает вывод курдских формирований из Манбиджа в течение 30 дней после подписания соглашения. Еще через 15 дней военные Турции и США начнут совместное патрулирование демаркационной линии, а в течение следующих 15 дней будет сформирован городской совет Манбиджа.

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