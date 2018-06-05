США обсуждают с российскими военными ситуацию в сирийском Манбидже

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. США обсуждают с военными РФ ситуацию в сирийском Манбидже, откуда планируется вывести курдские отряды из-за столкновений с турецкими вооруженными силами, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента во вторник.

"Мы все время ведем консультации с русскими по линии предотвращения конфликтов, это хорошо известная история. Некоторые границы и линии предотвращения конфликта расположены к югу от Манбиджа. Они остаются весьма стабильными, и мы хотим их сохранить в таком виде", — сказал представитель госдепа.

По его словам, Турция ведет аналогичные консультации с Россией, и США в курсе этих контактов и координируются с Анкарой.

Турция и США накануне одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что стороны согласовали график вывода сил курдских отрядов самообороны (YPG), госдепартамент это подтвердил.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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