Сирийский парламентарий не исключил встречи Башара Асада и Ким Чен Ына

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Встреча президента Сирии Башара Асада с лидером КНДР Ким Чен Ыном не исключена, заявил РИА Новости депутат сирийского парламента Джамаль Рабиа.

Центральная партийная газета КНДР " Нодон синмун " ранее сообщила, что Асад заявил о намерении посетить КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном.

"Встреча не исключена. У нас исторически хорошие отношения с КНДР, мы так же, как они, боремся с заносчивостью США", — заявил Рабиа на полях Международного форума по развитию парламентаризма.

Депутат отказался рассказать о примерной дате встречи лидеров.

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