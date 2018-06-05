Переговоры в Астане по Сирии укрепляют женевский процесс, заявил Рамзи

АСТАНА, 5 июн — РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые проходят в Астане, укрепляют женевский процесс, заявил во вторник заместитель специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи.
По его словам, переговоры в Астане создают условия для мирного урегулирования ситуации в Сирии. "В первую очередь это касается деэскалации…за последние полтора года Астана внесла важный вклад в этот процесс", — отметил Рамзи.
Он выразил уверенность, что "Астана будет продолжать (играть — ред.) важную роль в вопросах деэскалации, разминирования, заложников". "Нужно двигаться вперед. Если мы не сможем разрешить все эти сложности, существующие в процессе, мы не сможем продвинуться дальше", — сказал Рамзи.
Следующая встреча в рамках астанинского процесса по Сирии впервые пройдет не в столице Казахстана, она будет организована в июле в Сочи.
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