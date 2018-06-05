Переговоры в Астане по Сирии укрепляют женевский процесс, заявил Рамзи

АСТАНА, 5 июн — РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии, которые проходят в Астане, укрепляют женевский процесс, заявил во вторник заместитель специального посланника Генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Эзельдин Рамзи.

"Все усилия Казахстана очень важны, они поддерживают усилия ООН. Астана укрепляет женевский процесс и прогресс женевского процесса. Спасибо Астане за все усилия, астанинский процесс позволяет женевскому процессу продолжаться. Мы будем при вашей поддержке двигаться дальше", — сказал он на международной конференции "Астана — город мира".

По его словам, переговоры в Астане создают условия для мирного урегулирования ситуации в Сирии. "В первую очередь это касается деэскалации…за последние полтора года Астана внесла важный вклад в этот процесс", — отметил Рамзи.

Он выразил уверенность, что "Астана будет продолжать (играть — ред.) важную роль в вопросах деэскалации, разминирования, заложников". "Нужно двигаться вперед. Если мы не сможем разрешить все эти сложности, существующие в процессе, мы не сможем продвинуться дальше", — сказал Рамзи.

В Астане прошло девять раундов переговоров по урегулированию в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

Следующая встреча в рамках астанинского процесса по Сирии впервые пройдет не в столице Казахстана, она будет организована в июле в Сочи.