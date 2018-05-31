Шойгу обсудил с израильским коллегой ситуацию на границе Сирии и Иордании

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом ситуацию на границе Сирии и Иордании, где создана зона деэскалации.

"Рад приветствовать вас в Москве и возможности обсудить актуальные и злободневные проблемы по сирийскому урегулированию. Накопилось достаточно много вопросов. Нам сегодня необходимо обсудить все, что касается работы на границе, в южной зоне деэскалации, там, где у нас существует соглашение с Иорданией и США", — сказал Шойгу в ходе встречи.

Российский министр также выразил сожаление, что Либерману не удалось присутствовать вместе с премьер-министром Израиля на Параде Победы в Москве 9 мая.

"Пользуясь случаем, приглашаю на следующий год посетить парад. Конечно, не могу не отметить того, что в Израиле законом 9 мая установлен День Победы как государственный праздник", — добавил Шойгу.