Шойгу сообщил об испытаниях крылатых ракет для Су-57 в Сирии‍

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. ВКС России произвели в Сирии пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57. Об этом рассказал министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
По его словам, всего по итогам боевого применения в САР модернизируются одиннадцать типов самолетов и вертолетов ВКС.
Использование боевого опыта
Шойгу заявил, что боевой состав ВКС России усовершенствуют с учетом полученного в Сирии опыта.
Спецоперацию в САР Шойгу назвал "серьезным экзаменом" для российских ВКС. Он напомнил, что в ней на ротационной основе приняло участие большинство летного и инженерно-технического состава.
По его словам, полученные в Сирии навыки и знания систематизируются и используются в ходе подготовки войск и органов военного управления, а также при разработке учебно-методических пособий.
В настоящее время, отметил министр, продолжается сбор и анализ сведений об итогах боевого применения в сирийской операции более шестидесяти серийных и перспективных образцов военной техники.
В качестве "печального опыта" этого министр привел Югославию и Ливию. "И на грани этого, естественно, стояла и Сирия", — сказал Шойгу.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористов с сентября 2015 года по запросу Дамаска.
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