В Сирии завершилась операция по освобождению всех пригородов Дамаска

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Освобождение пригородов столицы Сирии Дамаска завершено, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

"Завершена операция правительственных войск по освобождению всех пригородов Дамаска", — сказал он на брифинге.

По его словам, в ходе операции под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон была проведена беспрецедентная по своему масштабу гуманитарная операция в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Ярмуке.

"Во избежание напрасных потерь и жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска выведено 188 тысяч 234 человека, среди которых 28 тысяч 725 боевиков. По их желанию они были выведены в северные районы страны. Большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома", — рассказал Рудской.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>