В Сирии завершилась операция по освобождению всех пригородов Дамаска

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Освобождение пригородов столицы Сирии Дамаска завершено, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.
По его словам, в ходе операции под руководством российского Центра по примирению враждующих сторон была проведена беспрецедентная по своему масштабу гуманитарная операция в Восточной Гуте, Восточном Каламуне и Ярмуке.
"Во избежание напрасных потерь и жертв среди мирного населения по специально созданным гуманитарным коридорам из пригородов Дамаска выведено 188 тысяч 234 человека, среди которых 28 тысяч 725 боевиков. По их желанию они были выведены в северные районы страны. Большая часть мирных граждан уже вернулась в свои дома", — рассказал Рудской.
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