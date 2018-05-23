Российские военные раздали десять тонн продуктов в пригороде Дамаска

ДАМАСК, 23 мая — РИА Новости. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии совместно с благотворительным фондом Ахмата Кадырова раздали гуманитарную помощь в пригороде Дамаска — Дахьят аль-Асад, всего было роздано 10 тонн продуктов, рассказал журналистам представитель центра Захид Касумов.

"Сегодня в населенном пункте Дахьят аль-Асад проводится гуманитарная акция совместно с фондом Ахмата Кадырова. Всего будет выдано населению около 10 тонн продуктов: риса, масла, халвы, сахара. Также раздавались товары личной гигиены", — рассказал Касумов.

По его словам, халва в гуманитарной помощи раздавалась впервые. "Местные жители ее очень любят", — добавил Касумов.

"Россия — это единственная страна, от которой можно ждать помощь. Единственная добрая страна. А не наоборот, как Америка, например", — отметила в беседе с журналистами жительница города Амира Насури.

В апреле при содействии Центра по примирению были освобождены от боевиков территории Восточной Гуты и Восточного Калямуна в пригородной зоне Дамаска, а также южные кварталы сирийской столицы.