Глава Севастополя обсудил с послом Сирии сотрудничество с провинцией Тартус

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 мая — РИА Новости. Севастополь и сирийская провинция Тартус намерены подготовить договор о торгово-экономическом сотрудничестве регионов, заявили в ходе встречи в Севастополе губернатор города-героя Дмитрий Овсянников и посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

Встреча Овсянникова с Хаддадом прошла в субботу в здании правительства города.

"Мы активно сейчас рассматриваем возможность подписания соглашения с провинцией Тартус о торгово-экономическом сотрудничестве… Мы могли бы обсудить хорошие направления взаимодействия и с провинцией Тартус, и с Сирийской арабской республикой", — сказал на встрече с послом Овсянников.

В ответном слове Хаддад отметил схожесть городов Севастополь и Латакия и поблагодарил за приглашение посетить город-герой. "Это очень приятно, и это важный момент – развивать двустороннее сотрудничество. Мы рады выполнить те предложения, которые исходят из Крыма, чтобы развивать наши торгово-экономические отношения", — заявил посол.

По словам губернатора Севастополя, соглашение о сотрудничестве будет подписано в течение месяца после взаимных визитов делегаций двух стран. Основные сферы – сельское хозяйство, строительство, технологии строительства дорог.

Посол САР в России уточнил, какие проекты сотрудничества с Крымом уже начали претворяться в жизнь. "Есть продвижения в области морского транспорта, выполнены некоторые пункты. Кроме того, некоторые компании из Ялты уже начали работать в Сирии ", — сказал журналистам Хаддад, не уточнив, каким именно видом деятельности заняты ялтинские компании.

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